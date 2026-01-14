50° Invernale del Tigullio: al via la seconda manche

Trenta imbarcazioni si sfidano tra tramontana e pioggia nel celebre campionato velico ligure

Sabato scatta la seconda manche del 50° Campionato Invernale del Tigullio, evento organizzato dal Comitato Circoli Velici Tigullio. Dopo otto prove disputate nei primi tre fine settimana, inclusa la Tigullio 50 Race, la rassegna promette nuovi duelli in mare aperto. Le previsioni annunciano tramontana e pioggia per entrambi i giorni, condizioni che metteranno alla prova abilità e strategie dei velisti. Franco Noceti, coordinatore dell’organizzazione, assicura che lo staff sarà pronto a supportare i partecipanti in ogni fase della regata.

I vincitori della prima manche e le nuove imbarcazioni

Nella prima manche si sono distinti Spirit of Nerina (ORC A-B), Sease (ORC C) e Ariarace (Rating FIV). Per questa seconda tornata entreranno in acqua nuove barche come WB IX di Pietro Bianchi e Gianclaudio Bassetti, Magia Blu di Stanislao Amato, JayRose del team Agrosi-Bertani-Spada, Tengher di Alberto Magnani e Farwest di Roberto Nerva. La competizione si annuncia serrata, con confronti tattici e momenti spettacolari per gli appassionati.

Calendario e organizzazione dell’evento

L’Invernale del Tigullio proseguirà il 31 gennaio e 1° febbraio, per concludersi il 14 e 15 febbraio 2026. Il Comitato Circoli Velici Tigullio, che coordina l’evento, comprende CN Lavagna, CN Rapallo, CV S. Margherita Ligure, Lega Navale Chiavari-Lavagna, Lega Navale Rapallo, Lega Navale S. Margherita Ligure, Lega Navale Italiana Sestri Levante, YC Chiavari, YC Italiano e YC Sestri Levante. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Lavagna e della collaborazione tecnica di 20 Sails.

Impatto turistico e promozione del territorio

Oltre a rappresentare un appuntamento sportivo di alto livello, il campionato contribuisce significativamente all’indotto locale durante la bassa stagione turistica. L’evento valorizza il territorio del Tigullio, attirando appassionati di vela e sostenendo strutture ricettive e attività locali.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube