47° anniversario Guido Rossa, Landini presente a Genova

Cerimonie, commemorazioni e iniziative educative per ricordare l’operaio e sindacalista ucciso dalle Brigate Rosse nel 1979

Venerdì 23 gennaio 2026 Genova celebra il 47° anniversario dell’assassinio di Guido Rossa, operaio e sindacalista barbaramente ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979. La Camera del Lavoro di Genova, la Fiom Cgil e la Società di Mutuo Soccorso G. Rossa organizzano una serie di eventi che vedono il coinvolgimento di istituzioni, rappresentanti sindacali e scuole cittadine.

Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil nazionale, sarà presente per le conclusioni delle cerimonie, sottolineando l’importanza della memoria e della difesa dei valori del lavoro, della libertà e della democrazia.

Programma presso le Acciaierie d’Italia

Gli appuntamenti iniziano alle 9.30 presso lo stabilimento di Cornigliano, con l’accoglienza degli studenti e l’apertura del cantiere commemorativo a cura di Armando Palombo, RSU ADI. Alle 10.00 i saluti della direzione ADI precedono gli interventi istituzionali: Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria, Mons. Marco Tasca, Arcivescovo di Genova, Silvia Salis, Sindaca di Genova, e Stefano Rebora di Music for Peace.

Landini chiuderà la mattinata con un discorso incentrato sul valore della solidarietà e dell’impegno civile.

Durante la manifestazione saranno consegnati i diplomi agli studenti meritevoli, figli di lavoratori ADI e ILVA, vincitori della borsa di studio “Pino Lorusso” per l’accesso agli studi universitari.

Commemorazione alla Camera del Lavoro

Alle 12.00 in Via San Giovanni d’Acri 6, la Camera del Lavoro di Genova ospita la cerimonia principale presso il monumento a Guido Rossa. Intervengono Vanda Valettini, funzionaria della Camera del Lavoro, e Massimo Bisca, presidente ANPI Genova. La partecipazione delle classi delle scuole superiori sottolinea l’impegno a trasmettere alle nuove generazioni il significato della scelta di Rossa.

Prima della commemorazione, gli studenti visiteranno la Casa del Sindacato e parteciperanno a una visita guidata alla Quadreria Cgil Enrico Bruno Novali, approfondendo la memoria e l’arte legate alla figura di Guido Rossa.

Momento unitario di Cgil, Cisl e Uil

Nel pomeriggio, alle 14.30 in Largo XII Ottobre, Cgil, Cisl e Uil organizzano un momento unitario di commemorazione. Verrà deposta una corona di alloro presso il monumento e l’orazione ufficiale sarà affidata a Simona Nieddu, Segretaria della Camera del Lavoro di Genova. La cerimonia evidenzia il sacrificio di Rossa come esempio di coraggio e responsabilità, valori che continuano a guidare il mondo del lavoro.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube