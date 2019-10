42ª edizione Premio “Santa Margherita-Franco Delpino” 2019

Domenica 13 a Villa Durazzo verrà assegnato il Il premio alla carriera allo scrittore e poeta Mario Salvatore Senatore di Salerno e poi il via a molti altri premi

Si svolgerà domani mattina, domenica 13 ottobre, a partire dalle ore 10, nel Salone degli Stucchi di Villa Durazzo, la prima parte della cerimonia conclusiva della 42ª edizione del Premio Letterario Internazionale “Santa Margherita Ligure-Franco Delpino” 2019, che ha visto quest’anno la partecipazione di ben 826 poeti, scrittori, artisti e fotografi da tutta Italia. L’iniziativa gode del patrocinio gratuito del Comune di S. Margherita Ligure. L’ingresso è libero.

La Commissione del Premio ha deliberato di assegnare quattro categorie di riconoscimenti: primi premi, premi speciali, menzioni d’onore e segnalazioni di marito. Ecco i risultati della prima parte delle premiazioni. Il Primo Premio alla carriera viene assegnato quest’anno allo scrittore e poeta Mario Salvatore Senatore di Salerno. Il Primo Premio per la poesia va ad Antonio Medugno di Pompei (Napoli), per l’ambiente a Michelangelo Bartolo di Roma, per la sezione “Gente di Liguria” ad Alfredo Bianchi Scalzi di Roma.

Premi Speciali andranno ad Antonio Derro di Pinerolo (Torino) per la poesia, ad Aurora Calì di Genova e a Franco Mariani di Galbiate (Lecco) per la narrativa, a Lella Mondini di Rapallo per la fotografia, a Teresa Ruggiano Santapaola di S. Margherita Ligure per la sezione artistica, a Luigi Dalle Luche, Camilla Campanella e a Enrica Zinno di Genova per l’ambiente, a Marco Angella di Pontremoli (Massa), Michele De Andreis di Arma di Taggia (Imperia) e Raffaele Nicolella di Genova per la sezione “Liguria”.

Menzioni d’Onore e Segnalazioni di merito saranno consegnati a: Rosa Bonavita, Marco Fenoglio, Domenico Micillo, Luciana Parco, Olga Patrone, Mimma Tamburello, Debora Tidu di Genova, Grazia Olivari di Recco, Maria Defeudis di Rapallo, Mirseda Reci di Deiva Marina, Stefania Di Loreto di Ciriè (Torino), Giorgina Stracuzzi, Andrea Nastasi e Massimo Gioelli di S. Margherita Ligure, Gaia Amantini di Zoagli, Marina De Cet di Bergeggi (Savona), Alessandro Ge di Novara e Valeria Tufariello di Roma.

I vincitori delle sezioni dei libri editi di narrativa e di saggistica, delle sezioni artistica e fotografica delle sezione dedicata al mare saranno invece resi noti il 22 ottobre e saranno premiati domenica 17 novembre con altra cerimonia a Villa Durazzo.