4 Assi, al via questa sera i cantieri in via Cantore e XX Settembre

Lavori notturni da lunedì 19 gennaio per i nuovi cavidotti del trasporto pubblico, modifiche alla viabilità fino a febbraio

Scattano nella serata di lunedì 19 gennaio i nuovi cantieri legati al progetto dei 4 Assi del Trasporto Pubblico Locale, con interventi programmati tra Sampierdarena e il centro di Genova. Le lavorazioni riguardano la posa dei cavidotti destinati ad alimentare la futura rete filoviaria e comportano cambiamenti temporanei alla circolazione stradale.

Dove partono gli interventi e per quanto tempo

I cantieri aprono alle 21 e resteranno attivi fino al 20 febbraio in due punti strategici della città. A Sampierdarena i lavori interessano via Cantore e via Damiano Chiesa, in corrispondenza dell’area del parco di Villa Scassi sul lato mare. In centro le operazioni si concentrano nel primo tratto di via XX Settembre in direzione di piazza De Ferrari, sul lato monte, fino all’incrocio con via Sofia Lomellini.

Per quanto riguarda via Cantore, la realizzazione completa dei cavidotti lungo l’intero asse è prevista entro il mese di giugno, in linea con il cronoprogramma generale dell’opera.

I cavidotti per la rete filoviaria

Gli interventi rientrano nella fase operativa dell’asse Centro dei 4 Assi, un’infrastruttura destinata a sostenere il sistema di trasporto pubblico elettrico. I cavidotti serviranno ad alimentare i filobus che in futuro percorreranno le principali direttrici urbane, collegando l’area di Campi con il centro cittadino attraverso un tracciato complessivo di circa 25 chilometri.

Secondo l’amministrazione comunale, il rispetto delle tempistiche è determinante anche per garantire l’accesso ai finanziamenti previsti dal progetto, legati al completamento delle opere entro le scadenze fissate.

Le modifiche alla circolazione tra Sampierdarena e centro

Durante la prima fase delle lavorazioni sono previste limitazioni alla viabilità. A Sampierdarena, nei tratti interessati di via Cantore e via Damiano Chiesa, viene mantenuto un limite di velocità ridotto e sono introdotti divieti di sosta temporanei. Alcune fermate del trasporto pubblico locale vengono spostate provvisoriamente per consentire l’avanzamento dei cantieri.

In via XX Settembre, nel segmento compreso tra piazza De Ferrari e via Sofia Lomellini, la circolazione subisce ulteriori adattamenti, con la sospensione temporanea della corsia ciclabile in direzione ponente e della corsia riservata ai mezzi pubblici verso levante.

Le posizioni dell’amministrazione comunale

L’assessorato alle Opere infrastrutturali ha ribadito la necessità di procedere senza rallentamenti, sottolineando come i cantieri di via Cantore e via XX Settembre siano considerati essenziali per completare l’asse Centro entro i tempi richiesti. L’obiettivo dichiarato è evitare ritardi che potrebbero compromettere l’erogazione delle risorse economiche destinate al progetto.

Anche l’assessorato alla Mobilità ha evidenziato la complessità della fase in corso, riconoscendo i disagi temporanei ma ribadendo la centralità degli interventi per una riorganizzazione più efficiente e sostenibile del trasporto pubblico urbano.

Le critiche del commercio locale a Sampierdarena

Nel quartiere di Sampierdarena il progetto continua a suscitare preoccupazioni tra i commercianti. Negozianti e operatori economici della zona hanno espresso timori per l’impatto dei cantieri sulla viabilità e sull’accessibilità delle attività, in particolare per lo spostamento delle fermate degli autobus dal porticato al centro della carreggiata.

Durante incontri pubblici con l’amministrazione, alcuni esercenti hanno sottolineato il rischio di un calo delle presenze e delle vendite, chiedendo soluzioni che tengano conto delle esigenze del commercio di vicinato.

