37^ edizione della rassegna estiva del Teatro Garage Genova

37 a edizione della rassegna estiva del Teatro Garage Genova, che, come da tradizione, propone tanti modi diversi di fare comicità

Genova. Tornano a Genova, tra Villa Imperiale e Porto Antico, gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage, che quest’anno giunge alla trentatreesima edizione. La manifestazione quest’anno vede la collaborazione all’interno della programmazione teatrale dell’associazione culturale La Chascona, si avvale del patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

Gli spettacoli in programma a Villa Imperiale, storica location del festival, proseguono con una novità all’interno del cartellone: l’opera lirica comica. Il debutto di questo genere all’interno di “Ridere d’agosto ma anche prima” è previsto per sabato 8 luglio alle ore 21.30 con l’opera di Giacomo Puccini “Gianni Schicchi”, proposta dalla compagnia Voz y Alma- l’Anima dell’Opera.

L’opera, basata sul libretto di Giovacchino Forzano, si ispira a un passo del decimo canto dell’Inferno di Dante Alighieri. “Gianni Schicchi” è stata per la prima volta presentata al pubblico nel 1918 al Metropolitan di New York. Essa fa parte del Trittico, insieme al Tabarro e L’anemica Suor Angelica. Un pezzo allegro e divertente, a detta dello stesso compositore: «Dopo il Tabarro di tinta nera / sento la voglia di buffeggiare. / Lei non si picchi / se faccio prima quel Gianni Schicchi»

A portarla in scena all’interno di “Ridere d’agosto ma anche prima” la compagnia Voz y Alma- l’Anima dell’Opera, con regia di Marco Camastra e Alessandro Botteghi come direttore. Sul palco Paolo Andrea Ferrando nei panni di Gianni Schicchi, Raffaele Feo, Paola Alice Molfino, Michele Mignone, Lorenzo Medicina, Veronica Niccolini, Tian Wang, Barbara Nervi, Xiangfeng Kong, Roberto Ciccioni, Luigi Nasti, Stefano Solarino, Margherita Magli e Francesca Mazza. Musiche dell’Orchestra VoxLyra con al pianoforte Giovanni Manerba. Scene di Enrico Sanna, trucco e costumi di Franco Fabio Moleti.

Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 15-18 venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail: info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica h. 9-18:20 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) da lunedì a domenica h. 9-18:20 – 16124 (telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su https://www.teatrogarage.it/spettacoli_tg/gianni-schicchi/ o www.happyticket.it. Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.