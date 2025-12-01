3,5 milioni per il nuovo pronto soccorso del San Martino: potenziata la rete emergenza-urgenza di Genova

Via libera della Regione Liguria al progetto di ampliamento del DEA e della struttura di accoglienza all’Irccs Policlinico San Martino

La Giunta regionale della Liguria, su proposta dell’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, ha approvato lo stanziamento di 3,5 milioni di euro a favore dell’Irccs Policlinico San Martino di Genova. L’obiettivo è realizzare un nuovo pronto soccorso e un moderno Dipartimento di Emergenza e Accettazione (Dea), con l’intento di potenziare le infrastrutture sanitarie e migliorare l’efficacia delle cure d’urgenza. L’intervento rappresenta un passo fondamentale per garantire servizi sanitari accessibili, efficienti e strutturalmente adeguati ai bisogni dei cittadini genovesi e liguri.

Secondo le parole dell’assessore Nicolò, «l’investimento sul nuovo pronto soccorso e sul Dea dell’ospedale San Martino rappresenta un passo decisivo per rafforzare la rete dell’emergenza-urgenza e offrire ai cittadini strutture all’avanguardia, più efficienti e capaci di rispondere in modo tempestivo ai bisogni di salute». Un progetto definito strategico, non solo per la qualità dell’assistenza ma anche per migliorare le condizioni di lavoro degli operatori sanitari.

Come sarà strutturato il nuovo Dea

Il nuovo Dipartimento di Emergenza e Accettazione sorgerà in un edificio dedicato di circa 14.000 metri quadrati, disposto su cinque livelli, collocato tra il Monoblocco e l’attuale pronto soccorso. L’idea è di integrare le due strutture per creare un’unica area completamente rinnovata e funzionale.

Il progetto prevede la realizzazione di nuove aree di accettazione e ambulatoriali, sale di radiologia di ultima generazione, stanze di osservazione breve e unità intensive dedicate ai casi più gravi. A completare l’intervento ci sarà un parcheggio multipiano adiacente con 128 posti auto, pensato per migliorare l’accessibilità per pazienti, visitatori e accompagnatori. Non mancherà una copertura a verde, concepita come spazio di qualità fruibile dal pubblico: un’area che possa offrire sollievo e serenità a pazienti, familiari e personale.

Dal Direttore Generale una visione sul futuro dell’ospedale

Il direttore generale dell’Irccs Policlinico San Martino, Marco Damonte Prioli, ha ringraziato la Regione per l’attenzione riservata al progetto, definendolo “un tassello fondamentale” per il futuro dell’ospedale. Damonte Prioli ha sottolineato come la nuova struttura rappresenti una risposta concreta sia ai bisogni di accessibilità dei cittadini sia alle esigenze operative degli operatori sanitari, migliorando gli spazi interni ed esterni destinati a pazienti e accompagnatori.

Già nelle fasi preliminari era stata attuata una rimodulazione degli spazi esistenti per migliorare l’accoglienza, ma il nuovo Dea rappresenterà un salto di qualità decisivo, introducendo standard adeguati a un ospedale di alta specializzazione come il San Martino.

Importanza del progetto nel contesto sanitario regionale

Il potenziamento del pronto soccorso e del Dea al Policlinico San Martino si inserisce in un più ampio piano di rafforzamento delle reti di emergenza-urgenza in Liguria, volto a garantire tempi di risposta rapidi, efficienza delle cure e migliore gestione dei flussi di pazienti. In un territorio complesso come quello regionale, con molte aree montane e costiere, disporre di un ospedale di riferimento potenziato rappresenta un vantaggio fondamentale per tutta la popolazione.

Con questa iniziativa, la Liguria conferma un impegno concreto per la sanità pubblica, investendo in strutture moderne e capacità assistenziali capaci di garantire sicurezza e qualità a cittadini e operatori.

