30 anni di Sipario Strappato. Il teatro di Arenzano si prepara a festeggiare il compleanno il 29 ottobre alle ore 21.

30 anni di Sipario Strappato, sabato la festa.

Un grande evento con tanti amici che hanno condiviso la storia della realtà arenzanese nei suoi trent’anni di vita, tra crescita e successi. A condurre la serata, l’autore televisivo Graziano Cutrona insieme al comico Andrea Di Marco e al cantautore Emanuele Dabbono.

Per l’occasione sarà riproposto il format delle “Spigole”, lo storico laboratorio di cabaret ospitato al Sipario Strappato per anni, ma in versione happening: saranno presenti tanti amici del teatro che si alterneranno sul palco e artisti che hanno contribuito a far crescere il teatro arenzanese.

Non mancherà ovviamente il brindisi con il pubblico.

Il direttore artistico Sara Damonte spiega:

“Trent’anni sono un traguardo importantissimo e siamo felici di poterlo festeggiare proponendo una stagione intera mentre l’anno scorso navigavamo a vista, uscendo con la programmazione ogni tre mesi. Siamo orgogliosi di poter ospitare tanti amici che ci hanno accompagnato in questa avventura.

Lo slogan di quest’anno è ‘Perché in 30 anni non è esistito un solo tipo di amore, ma tanti’ perché riassume il percorso del teatro, la nostra storia e identità: dalla sua fondazione con Lazzaro Calcagno e tanti altri impavidi sognatori fino agli spettacoli, le produzioni, la scuola, gli scambi culturali all’estero.

In trent’anni dunque siamo stati guidati dall’amore per il teatro in tutte le sue sfaccettature”.

Lazzaro Calcagno, fondatore e presidente del Sipario Strappato, da 40 anni nel mondo dello spettacolo, dice:

“È stata una bellissima avventura. Non credevo che saremmo arrivati così lontano, era iniziato tutto come un gioco.

Un giorno di trent’anni fa stavo recitando a Genova e Nena Taffarello, tra i fondatori del teatro, venne a vedermi: lei faceva parte del Centro d’Ascolto di Arenzano insieme a Miliuccia Gaggero, moglie di Giorgio Giacchino nostro attuale compagno di avventura, e mi chiese cosa si poteva fare, secondo me, per i giovani della nostra cittadina.

Misi a disposizione la mia esperienza, parlammo di fondare un piccolo teatro, ma mai mi sarei immaginato un successo del genere, all’inizio ci incontravamo in una stanza.

Oggi il Sipario Strappato vanta stagioni di assoluta qualità pur senza alcun sussidio statale, decine di produzioni proprie, esperienze nazionali e internazionali, abbiamo dato spazio ad attori e compagnie emergenti che poi hanno avuto successo. Siamo orgogliosi del lavoro fatto, e di come sta continuando con il direttore artistico Sara Damonte”.

Maggiori info

Il biglietto costa 12 euro, ridotto 10 euro. Sono disponibili abbonamenti a 5, 10 e 20 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121