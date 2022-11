2° edizione del Gran Premio Valfontanabuona, il grande ciclocross nel fine settimana a Calvari

Tutto pronto per la 2° edizione del Gran Premio Valfontanabuona Trofeo Comune di San Colombano Certenoli, internazionale di ciclocross, in programma in località Calvari.

Due le giornate di gara, il 26 e 27 novembre, sabato, al mattino, sono previste le prove riservate alla categoria juniores uomini e donne. Nel pomeriggio, il momento più atteso con le partenze degli open donne e uomini. Ai nastri di partenza i migliori specialisti del ciclocross nazionale e internazionale, esclusi quanti saranno domenica in gara a Hulstin Olanda per la prova di Coppa del Mondo.

Alla domenica, mattina e pomeriggio, sono previste le gare delle categorie minori

La presenza di atleti della nazionale Italiana e Svizzera arricchisce il campo dei partenti, ad oggi gli iscritti sono circa 300. Il percorso di Calvari, in parte rinnovato rispetto allo scorso anno è decisamente più tecnico e spettacolare.

Tra le tante iniziative collaterali da segnalare al sabato la consegna del Premio Fontanino, opera dello scultore, Adriano Leverone a Vito Di Tano, Campione del Mondo nel 1979 a Saccolongo (Italia) e 1986 a Lembeek (Belgio).

Alla domenica, alle 11, è fissato il lancio sul campo sportivo di Calvari dei paracadutisti dei Carabinieri del Tuscania e la presenza della fanfara degli Alpini.

Presso il bocciodromo, durante le due giornate sarà possibile visitare EBL Expo Bici Liguria.

“E’ stato un mese di durissimo lavoro – spiega Roberto Portunato presidente del Velo Val Fontanabuona – ma ormai ci siamo, tutto è pronto, il territorio si appresta a vivere una grande giornata di sport, da parte mia è doveroso un ringraziamento a quanti si sono impegnati e in modo particolare a Regione Liguria, Camera di Commercio e Comune di San Colombano Certenoli”.

Il sindaco Carla Casella sottolinea: “Un evento di livello internazionale quale il ciclocross dimostra una volta di più l’impegno del nostro Comune a favore dello sport e nell’interesse del rilancio del territorio”.

Presente alla conferenza stampa in rappresentanza della Camera di Commercio di Genova Paolo Corsiglia: “La Val Fontanabuona si appresta nel fine settimana ad ospitare tanti atleti e numerosissimi sportivi, l’ennesima dimostrazione di quanto sia importante destagionalizzare gli eventi per garantire flussi turistici non solo d’estate, ma anche in autunno e inverno”.

IL PROGRAMMA

VENERDI 25 NOVEMBRE 2022

15.00 16.00 Prova Percorso Categorie Internazionale

15.00 16.30 Verifica Licenze

17.00 18.00 Riunione Tecnica

SABATO 26 NOVEMBRE 2022

07.00 08.30 Prova Percorso Categorie Internazionale

08.00 09.30 Verifica Licenze

10.00 10.40 Gara Juniores Uomini (40 minuti)

11.00 11.40 Gara Juniores Donne (40 minuti)

12.00 12.30 Premiazione Juniores Donne/Uomini

12.00 12.30 Prova Percorso Categorie Internazionali

13.00 13.50 Gara Open Donne (50 minuti)

14.10 15.10 Gara Open Uomini (60 minuti)

15.30 16.00 Premiazione Gare Open Donne/Uomini

16.00 17.00 Prova Percorso Categorie Giovanili

16.00 18.00 Verifica Licenze

18.00 19.00 Riunione Tecnica

19.00 Premio “Fontanino” – c/o Royal Mep Disco – Via Del Ramaceto n. 5

DOMENICA 27 NOVEMBRE 2022

07.00 08.00 Prova Percorso Categorie Master e Giovanile

07.00 08.00 Verifica Licenze

08.15 09.15 Gara ELMT-M1-M2-M3 (60 minuti)

09.30 10.10 Gara M4-M5-M6-M7-M8-MW (40 minuti)

10.20 11.00 Prova Percorso Categoria Giovanile

10.20 11.00 Premiazione Master

11.20 11.50 Gara Esordienti 2 anno (30 minuti)

12.20 12.50 Gara Allievi 1 anno (30 minuti)

13.20 13.50 Gara Esordienti Donne 2 anno/Allieve Donne 1/2 Anno (30 minuti)

14.20 14.50 Gara Allievi 2 anno (30 minuti)

15.00 16.00 Premiazione Esordienti M/F– Allievi M/F