17 febbraio cena benefica al Villaggio del Ragazzo per ricostruzione palestra

Il prossimo venerdi 17 febbraio dalle ore 20 presso il Villaggio del Ragazzo in Corso IV Novembre 115 a San Salvatore di Cogorno si terrà una cena a fini benefici per raccolta fondi da destinare alla ristrutturazione della nuova palestra del centro didattico-formativo di San Salvatore, fondato anni or sono dal mai tanto compianto Don Nando. La ristrutturazione per gli amministratori del Villaggio è molto onerosa, ben più di un milione di Euro – oltre il tetto e rinforzo mura, ci sono da rifare gli spogliatoi e da completare il rinforzo antisismico anche dell’edificio adiacente.

“Non si possiamo aspettare, senza tetto la palestra si sta ulteriormente deteriorando e già per tutto questo anno scolastico i tanti allievi e alunni delle scuole non ne hanno potuto usufruire e neppure le società sportive. Abbiamo pensato ad una cena di presentazione del progetto e per lanciare la raccolta fondi. Non partiamo da zero perchè alcuni benefattori si sono già mobilitati e qualcosa ci arriverà dalla assicurazione” – fa sapere il Rettore Prete Rinaldo.

C’è bisogno di risorse sostanziose, da raccogliere offerta per offerta, fino a coprire l’intera spesa. Prete Rinaldo intende coinvolgere tutti coloro che hanno a cuore l’educazione attraverso lo sport. L’invito a partecipare alla serata è finalizzato ad essere informati e quindi poter comunicare ad altri lo zelo per la ricostruzione. “Ce la possiamo fare col vostro aiuto, passione e inventiva” – conclude il Rettore. Il primo obiettivo è occupare tutti i duecento posti per avere duecento sostenitori del progetto. La cena benefica sarà preparata dallo chef Nicola, contributo Euro 30, seguirà presentazione dei lavori e una lotteria per per raccogliere ulteriori fondi.

Per info, contatti e prenotazioni, Villaggio del Ragazzo, Corso IV Novembre 115, 16030 San Salvatore di Cogorno, mail prete@villaggio.org, cell. 348 7778134

Marcello Di Meglio