15 Agosto a Bordilandia divertimento e omaggi, ogni bambino che usufruirà delle attrazioni del family park riceverà in omaggio un pallone

Martedì 15 agosto 2023, alle ore 21.30, proseguono le serate di animazione e divertimento per bambini e famiglie a Bordilandia Park, il family park sul lungomare di Bordighera, in Piazzale Mediterraneo. Per la serata di Ferragosto, si rinnova come ogni anno la tradizionale Festa del Pallone, in cui ogni piccolo cliente del parco divertimenti riceverà in omaggio un pallone (fino a esaurimento scorte).

I bimbi potranno divertirsi, come ogni sera fino al 9 settembre 2023, sui giochi gonfiabili più all’avanguardia, come l’Antica Roma, il divertentissimo Grande WC e il Bruco. Inoltre, troveranno la pista di moto e automobiline “Baby Car,” il tiro a segno, il tappeto elastico, i motoscafi sempre a tema che corrono sulla superficie dell’acqua “Waterfun” e il percorso nelle palline colorate. E per i più piccoli, c’è un’area recintata con un prato ecologico, dove potranno giocare liberamente anche a piedi scalzi.

Le serate di animazione di Bordilandia Park proseguono come di consueto ogni martedì alle 21.30. Martedì 22 agosto è in porgramma lo show Magie D’Oriente con Onireves e, per concludere gli appuntamenti estivi del 2023, martedì 29 agosto si tiene lo spettacolo bizzarri equilibri con Lello Clown. Bordilandia Park è aperto tutti i giorni dalle 20.45 alle 24 fino al 9 settembre 2023.

Bordilandia Park ogni anno riunisce i bambini e le famiglie di tutta la riviera di Ponente, nonché turisti dalla Francia e da altre zone estere. Inoltre, l’attenzione che lo staff di Bordilandia Park riserva alla sicurezza, alla protezione e alla libertà dei bambini, alla qualità degli impianti e alla pulizia degli spazi, ha fatto sì che la struttura venisse inserita nel sito Mondoparchi, la “Guida Michelin” dei parchi giochi, che include tutti i migliori parchi divertimento in Italia.