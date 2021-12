14mila occhiali con falso marchio CE sequestrati dalla Polizia locale

Il sequestro è avvenuto in un negozio di piazza Acquaverde a Genova Principe

Sono, per l’esattezza, 14.157 gli occhiali da sole sequestrate dal Goac, il Gruppo operativo anti contraffazione del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale perché riportavano indebitamente il marchio CE fasullo.

È successo in un negozio di piazza Acquaverde dove gli agenti trovavano esposte 10 confezioni vendute a 3 euro al paio.

Nel magazzino sottostante e nel piano superiore dell’esercizio venivano trovate le altre 14.147 per un valore complessivo alla vendita di circa 42mila euro.

La titolare dell’esercizio non è stata in grado di mostrare le fatture di acquisto e ha sostenuto trattarsi di “fondi di magazzino”.

All’interno delle confezioni si trovavano i foglietti informativi (uguali per tutte le 4 marche in campionario) in cui si faceva riferimento all’importatore, un’azienda di Padova.

Questa non ha saputo fornire la documentazione necessaria: fatture e certificazioni per gli occhiali da sole, che sono considerati dispositivi di protezione individuale e non accessori moda, in base alle normative italiane che recepiscono quelle europee.

Per questo la commerciante è stata denunciata per frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione.

Il gruppo Goac del reparto Sicurezza urbana, nei mesi scorsi, aveva effettuato un altro sequestro di 25mila pezzi, sempre di provenienza cinese, con marchi contraffatti e inadeguati a proteggere gli occhi, quindi potenzialmente pericolosi.

