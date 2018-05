11° slalom “Favale – Castello”: iniziato il count-down

E’ iniziato il conto alla rovescia per l’11^ edizione dello slalom “Favale – Castello”, in calendario il 2 e 3 giugno prossimi con l’organizzazione della scuderia Sport Favale 07. La gara, anticipata di oltre un mese rispetto alla sua data tradizionale, sarà valida per il Trofeo Nord e per la Coppa Csai e si svolgerà sul solito collaudato percorso di 4,000 km sulla splendida strada provinciale della Scoglina: il programma, nel dettaglio, prevede sabato 2 le verifiche tecnico – sportive dalle 16,30 alle 19 e, domenica 3, dopo una nuova sessione di verifiche e le ricognizioni ufficiali, lo svolgimento dello slalom a partire dalle ore 13.

“L’aver dovuto anticipare la gara di oltre quaranta giorni per motivi di calendario – osservano gli organizzatori – non ci permetterà di abbinare allo slalom la manifestazione collaterale “Musica & Motori”, che nelle prime tre edizioni ha riscosso consensi unanimi. Le nostre forze sono, dunque, tutte concentrate per offrire ai concorrenti un buon servizio ed un percorso ben allestito oltre che per dare vita ad una manifestazione più bella possibile”.

In attesa della definizione dell’elenco dei partecipanti, circolano già le prime indiscrezioni sui protagonisti della gara. Sull’affascinante percorso che porta al Passo della Scoglina sarà possibile vedere sfrecciare la Tatuus Kawasaki di Pasquale Bentivoglio, recente vincitore dello slalom Mignanego – Giovi, nonché lo squadrone delle vetture top della scuderia Racing for Genova Team oltre, ovviamente, a quelle di gran parte dei portacolori del sodalizio organizzatore, la Sport Favale 07, già da tempo tutti in grande attesa della loro “gara di casa”, con in testa la Renault Clio Rs di Paolo Bordo, vincitore dell’ultimo Trofeo Nord.

Tutte le info sullo slalom sul portale della scuderia, all’indirizzo http://www.sportfavale07.com, oppure su Facebook: Sport Favale 07 Scuderia e Organizzatore.