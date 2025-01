La fortuna bacia la Liguria con il 10eLotto. Nel concorso di venerdì 3 gennaio 2025 è stato messo a segno un colpo da 20mila euro a Chiavari, in provincia di Genova, grazie a un 8 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 45 milioni di euro dall’inizio del 2025.