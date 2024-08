Il 10eLotto premia la Liguria. Nell’ultima estrazione da segnalare una doppietta da 18mila euro a Santa Margherita Ligure, in provincia di Genova, con due 6 Oro da 9mila euro ciascuno.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 10,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,4 miliardi di euro dall’inizio del 2024.