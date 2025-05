Liguria in festa con il 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 20 maggio, a Celle Ligure, in provincia di Savona, un 7 Doppio Oro è valso 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio del 2025.

