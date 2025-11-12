10eLotto a Celle Ligure: una vincita da 20mila euro

La Liguria sorride grazie a una vincita notevole al gioco del 10eLotto: nell’estrazione di martedì 11 novembre, a Celle Ligure (provincia di Savona), è stato realizzato un “9” vincente del valore di circa 20 mila euro. La giocata fortunata è stata effettuata in via Monte Tabor, come riportato da fonti aggregate nel settore del gioco d’azzardo.

Dettagli della vincita

La tabaccheria che ha ospitato la vincita si trova in via Monte Tabor e ha consegnato al fortunato giocatore un premio considerevole rispetto alla media locale. Nell’ultimo concorso del 10eLotto sono stati distribuiti in Italia premi per un totale di 28,3 milioni di euro.

Contesto e numeri del concorso

Da inizio anno le vincite complessive del 10eLotto hanno raggiunto la cifra di circa 3,4 miliardi di euro. La Liguria – e in particolare il Savonese – conferma la propria presenza tra le regioni dove la dea bendata si è manifestata.

Importanza per la comunità locale

Una vincita di 20 mila € rappresenta non solo un colpo di fortuna per il singolo giocatore, ma anche un momento di visibilità e positività per la comunità di Celle Ligure. Il successo conferma l’attrattiva dei giochi numerici nella provincia di Savona e offre uno spunto per riflettere sul ruolo del gioco responsabile.

