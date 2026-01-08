10eLotto, a Bordighera centrata una vincita da 50mila euro: è il colpo più alto della giornata

La Liguria protagonista nel concorso di mercoledì 7 gennaio con un 9 Oro giocato in Piazza del Popolo

La fortuna fa tappa in Liguria grazie al 10eLotto. Nel concorso di mercoledì 7 gennaio, Bordighera, in provincia di Imperia, registra una vincita da 50mila euro, confermandosi tra le località premiate dall’ultimo appuntamento con il gioco numerico. Il risultato, riportato da Agipronews, rappresenta il colpo più alto messo a segno a livello nazionale nella giornata.

Il colpo da 50mila euro a Bordighera

La vincita è stata realizzata grazie a un 9 Oro, una delle modalità di gioco che consente di ottenere premi particolarmente rilevanti. Il biglietto fortunato è stato giocato in un punto vendita situato in Piazza del Popolo, una delle zone centrali e più frequentate di Bordighera. Un risultato che accende l’attenzione sulla città del Ponente ligure, già più volte protagonista in passato con vincite legate ai giochi a premi.

I numeri dell’ultimo concorso nazionale

L’estrazione del 10eLotto del 7 gennaio ha distribuito complessivamente premi per 19,7 milioni di euro in tutta Italia. Un dato che conferma la continuità del gioco in termini di vincite e partecipazione. Dall’inizio dell’anno, il totale dei premi erogati ha già raggiunto quota 84,2 milioni di euro, un valore che evidenzia l’impatto del 10eLotto sul panorama nazionale dei giochi numerici.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube