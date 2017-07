Zozzoni dei rifiuti a Genova, individuati e sanzionati

GENOVA. 25 LUG. Nell’ambito delle attività di contrasto ai comportamenti contrari alle norme della civile convivenza, la polizia locale di Genova ha investito sul monitoraggio del fenomeno dell’abbandono di rifiuti speciali o ingombranti in alcune zone della città.

Gli agenti del secondo distretto, coordinati dal Commissario Porcù, hanno quindi mantenuto l’attenzione su alcune aree del territorio notoriamente utilizzate per l’abbandono di tali rifiuti e, grazie all’ausilio delle telecamere di sorveglianza, analizzando diverse di ore di registrazioni, in questi giorni sono risaliti agli autori di 4 casi di “getto di rifiuti speciali” in via Balleydier e di un altro caso in via Gioberti.

I trasgressori sono stati così sanzionati ai sensi dell’articolo 10 c. 3 e 4 del regolamento gestione rifiuti.





“Un risultato – ha evidenziato oggi l’assessore alla sicurezza Stefano Garassino – ottenuto attraverso la perseveranza degli agenti di Polizia Locale che hanno analizzato moltissime riprese video risalendo agli autori di tali comportamenti. L’obiettivo resta il ripristino delle regole di civile convivenza e l’attività di monitoraggio verrà mantenuta ed estesa anche in altri punti della città dove questo malcostume persiste”.