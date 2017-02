GENOVA. 25 FEB. Buone notizie, in merito al filmato che avevamo pubblicato sul nostro canale Youtube riguardo il sequestro di due rom da parte di due addetti della Lidl di Follonica.

Il filmato era stato oggetto della censura da parte del noto canale video dietro la segnalazione di qualche utente che non lo aveva gradito.

Noi avevamo schermato i volti delle persone in questione, ma ciò non era bastato a qualcheduno che aveva effettuato una segnalazione.

YouTube aveva risposto cancellandoci il video e dandoci un’ammonimento della durata di tre mesi.

A questa decisione avevamo fatto immediato ricorso spiegando come il video fosse presente su diversi canali di Youtube e come i volti fossero stati oscurati per preservare la privacy delle persone.

Così questa mattina, abbiamo ricevuto la risposta di Youtube che ci ha riabilitato il video comunicandoci: “Gentile Liguria Notizie: Grazie per avere inviato il tuo ricorso video a YouTube. Dopo un ulteriore esame, abbiamo stabilito che il tuo video non vìola le nostre Norme della community. Il tuo video è stato ripristinato e il tuo account ha una buona reputazione. Cordiali saluti, Il team di YouTube”.

Che dire: “Grazie YouTube, giustizia è fatta: siamo stati ascoltati”.