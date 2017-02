Wind, al via il concorso per vincere l’ Huawei P8 lite 2017

ROMA. 23 FEB. Nuova iniziativa della Wind “digital oriented” per chi ricarica online dal 21 febbraio al 2 marzo.

Effettuando una ricarica da app Veon, app MyWind o dal sito www.wind.it si potrà partecipare all’estrazione giornaliera di cinque smartphone HUAWEI P8 lite 2017.

Il nuovo HUAWEI P8 lite 2017, caratterizzato da curve e contorni eleganti, coniuga l’essenza della bellezza alle elevate prestazioni.

E’ lo smartphone ideale per giocare, vedere video, scattare fotografie, ascoltare musica e condividere le esperienze sui social network in modo facile e veloce, grazie alle notevoli performance e alla durata della batteria.

Questa iniziativa riflette l’approccio smart-fun del brand Wind e la vicinanza ai clienti, con offerte per far conoscere le potenzialità del mondo digitale, all’insegna dei valori di chiarezza, trasparenza e semplicità.

Provare a vincere il nuovo HUAWEI P8 lite 2017 è molto semplice: basta effettuare una ricarica, di qualsiasi importo, da app Veon, app MyWind o dal sito www.wind.it con carta di credito, PayPal e con le altre modalità di pagamento disponibili. Ogni giorno saranno estratti cinque fortunati vincitori, il cui nominativo sarà pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook® di Wind.

Wind conferma il posizionamento di marca smart value for money con numerose opportunità per i suoi clienti: registrandosi per la prima volta a Veon, con un’offerta “Internet incluso”, si avrà in aggiunta 1 Giga gratuito di traffico Internet 4G LTE.