Wikileaks diffonde “Vault 7: Cia Hacking Tools Revealed”

Assange: “Così la Cia ci spia con la sua capacità di hackeraggio”

ROMA. 7 MAR. Wikileaks ha diffuso migliaia di documenti riservati della Cia su un programma di hackeraggio, attraverso un sistema di malware e di cyber-armi.

Con tali strumenti la Cia sarebbe in grado di controllare i telefoni di aziende americane ed europee, come l’iPhone della Apple, gli Android ei Microsoft, e persino i televisori Samsung, utilizzandoli come microfoni segreti.

Wikileaks ha anche annunciato su Twitter di aver pubblicato migliaia di documenti che, secondo l’organizzazione provengono dal Center for Cyber Intelligence della Cia.

Di recente – spiega Wikileaks – la Cia ha perso il controllo di gran parte del suo cyber-arsenale, compresi malware e virus di ogni genere.

“Questa straordinaria collezione – spiega l’organizzazione di Assange – che conta diverse centinaia di milioni di codici, consegna ai suoi possessori l’intera capacità di hackeraggio della Cia”.

“L’archivio – spiega Wikileaks – è circolato senza autorizzazione tra ex hacker e contractor del governo Usa, uno dei quali ha fornito a Wikileaks una parte di questa documentazione”.

Dai documenti diffusi da Wikileaks emerge come anche il consolato americano a Francoforte venga usato come base sotto copertura dagli hacker della Cia, che avrebbero coperto da Francoforte l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.