Welfare sicurezza, M5S: legge su legittima difesa roba da Far West

GENOVA. 9 SET. “Tutto secondo copione. Non parliamo mai a caso quando solleviamo in Consiglio regionale vizi di incostituzionalità, e oggi ne abbiamo l’ennesima riprova. È ora di smetterla di sprecare tempo e denaro per approvare leggi da Far West per pura propaganda elettorale”.

I consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle Liguria oggi hanno commentato così l’impugnazione, da parte del Governo Renzi, della legge del centrodestra ligure che copre le spese legali agli indagati per eccesso di legittima difesa.

“Ieri il Piano casa e la legge venatoria, oggi la Legittima difesa, domani potrebbe toccare ad A.Li.Sa. – proseguono i consiglieri M5S – sordi ad ogni critica, Toti e la sua Giunta tirano dritti per la propria strada, ignorando i più elementari principi costituzionali e facendo perdere tempo e denaro ai liguri, che ancora oggi attendono invano di vedere i frutti di questo governo regionale pressappochista e impreparato”.