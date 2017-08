Weekend Ferragosto con tutti i musei aperti, Tursi: pienone in città

GENOVA. 17 AGO. “Anche quest’anno a Genova il weekend di Ferragosto ha registrato il tutto esaurito consolidando la forte crescita della città come destinazione turistica. Tutte le strutture ricettive sono state prese d’assalto registrando un 100% di presenze negli hotel ma anche nei bed and breakfast, negli appartamenti a uso turistico ed altro”.

Lo ha comunicato ieri il Comune di Genova e l’assessora comunale al Turismo Paola Bordilli (Lega) ha commentato: “Genova piace, questo è un dato di fatto che soprattutto noi cittadini non dobbiamo più dimenticare”.

“Fra sabato e Ferragosto – hanno aggiunto da Tursi – sono stati 18.200 i turisti che si sono fermati in città, per un totale di 42mila pernottamenti. A questi si sono aggiunti circa altri 10mila day-visitors al giorno. Dopo anni di difficoltà tornano a crescere gli italiani. Il 55% delle presenze viene dall’Italia, a fronte di un 45% di stranieri comunque tuttora in crescita, con maggioranza di francesi, tedeschi e svizzeri seguiti da statunitensi, russi (in rapida crescita) e spagnoli.





Molto positivi sono anche i dati riguardanti il numero di visitatori dei musei civici (incredibilmente aperti anche a Ferragosto, ndr) con un incremento complessivo del 27% rispetto allo stesso periodo del 2016 e con un picco del +41% registrato nella sola giornata di Ferragosto. Più nel dettaglio, i musei di Strada Nuova hanno avuto incremento di visite del 23%, il Galata Museo del Mare del 32% mentre è addirittura quasi raddoppiato il numero dei visitatori che hanno desiderato trascorrere il loro tempo fra le sale del Museo di Storia Naturale Doria.

L’interesse dei turisti verso la destinazione è confermato dai dati del portale di promozione Visitgenoa.it. Cinquantamila sessioni di visita nei primi 15 giorni di agosto e 108mila pagine visualizzate. In particolare da Italia, Francia, Spagna, UK, Germania, Svizzera, USA. Altrettanto in crescita (+ 36,48% ) è stato il numero di turisti che, giunti nella nostra città, si sono rivolti agli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica. Fra questi vi è stato un aumento del 25,77% di italiani e del 39,27% di stranieri provenienti soprattutto da Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e USA”.