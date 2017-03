ARTESINA. 30 MAR. Quattro impianti aperti (Costabella, Colletto, Castellino e Turra) e neve primaverile rinnovano l’opportunità di sciare e divertirsi in una località sempre più family friendly.Sabato sarà la giornata dedicata alla GiganTurra ‘17”, terza edizione di una manifestazione che ha subito riscosso grande apprezzamento. E’ il Gigantissimo “vintage” sul Pian della Turra, ovvero sci e goliardia per una manifestazione “unica” nel suo genere aperta a tutte le età e a sciatori di ogni livello. Partenza in parallelo e arrivo in Baita della Terra con premi per i primi tre classificati per ogni categoria. Tra i premi a sorteggio, anche uno stagionale Mondolèski 2017/18, un week-end presso l’Hotel Marguarei e un paio di sci. E’ ancora possibile iscriversi presso lo Sci Club Artesina telefonando allo 0174 242112, al 335 6748020 oppure scrivendo a giganturra@gmail.com. E poi spazio alla Pinky Dance ogni domenica sulla piazza pedonale, cuore pulsante della località. Artesina e alle note di Radio Artesina, sempre pronta ad accompagnare il fine settimana delle famiglie.