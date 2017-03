SAVONA. 1 APR. Si è ieri concluso con la consegna dei diplomi da parte del Comandante di Savona Dott. Ing. A. Antonelli, il corso TAS 1 di Topografia Applicata al Soccorso dei vigili del fuoco.

Nella giornata di ieri si sono affrontate le operazioni sul campo, con la messa in pratica della teoria per la ricerca in ambiente impervio e la localizzazione di un luogo partendo dalla comunicazione di un punto GPS, ipoteticamente trasmesso dal pericolante ad esempio con l’applicazione Whats App.