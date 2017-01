Voltri, romeno va alla Basko per rubare whisky: acchiappato

GENOVA. 23 GEN. Nel pomeriggio di ieri, uno straniero, al supermercato “Basko” di via Don Giovanni Verità, si impossessava di 2 bottiglie di whisky. Il malfattore, notato da un addetto alla vigilanza interna che tentava di fermarlo, prima spintonava violentemente l’addetto alla sicurezza e poi si dava alla fuga.

Poco dopo, un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo aver appreso dei particolari, rintracciava il fuggitivo nelle vicinanze, bloccandolo. Identificato in un romeno di 35 anni, con pregiudizi di polizia, perquisito e trovato in possesso della refurtiva, è stato arrestato per “rapina impropria”. Merce recuperata e restituita al titolare responsabile della rivendita.