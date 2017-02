Volotea e Costa Crociere per la nuova tratta Genova Vienna

GENOVA. 21 FEB. Volotea, Costa Crociere e l’Aeroporto di Genova hanno annunciano l’avvio di un nuovo collegamento internazionale, dall’8 aprile, Genova – Vienna.

Grazie a questa nuova rotta i clienti provenienti dall’estero potranno raggiungere ancora più facilmente Genova per imbarcarsi su una crociera Costa nel Mediterraneo, mentre tutti i liguri che vorranno gustarsi una fetta di Torta Sacher potranno decollare alla volta di una delle città più affascinanti d’Europa.

“Nell’arco dei prossimi mesi, grazie all’avvio dei nuovi collegamenti verso l’estero – afferma Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea – la nostra offerta si articolerà in più di 370.100 posti in vendita verso 13 mete, 7 in Italia e 6 all’estero, con un incremento dell’85% (2017 vs 2016) nel numero di rotte operate presso lo scalo ligure. Volotea si riconferma così come la prima compagnia dell’aeroporto di Genova per numero di destinazioni raggiungibili. Il nostro obiettivo è quello di aumentare consistentemente i nostri investimenti sul territorio, radicandoci sempre più a livello locale”.

Con la nuova rotta, che vede la low cost operare in partnership con Costa Crociere, verrà inoltre potenziato il traffico incoming verso Genova e la Liguria, con un ulteriore beneficio economico per tutto il comparto turistico locale.

Il nuovo collegamento sarà infatti utilizzato anche dagli ospiti Costa provenienti dall’Austria che andranno in crociera sull’ammiraglia Costa Diadema, in partenza tutti i sabati da Savona per itinerari di una settimana nelle più belle destinazioni del Mediterraneo occidentale.

“Siamo molto lieti di poter contribuire all’apertura di questa nuova rotta Volotea, che rappresenta un’ottima opportunità per noi, consentendo ai nostri ospiti austriaci di raggiungere la nostra ammiraglia Costa Diadema con un servizio comodo e di qualità. Come compagnia che da 69 anni ha la sua sede a Genova, siamo inoltre doppiamente soddisfatti, perché grazie a questa iniziativa l’Aeroporto di Genova potrà contare su un nuovo collegamento europeo, che darà un ulteriore impulso alla crescita dei flussi turistici nella nostra regione” – ha dichiarato Mario Alovisi, Vice President Revenues & Transportation di Costa Crociere.

“L’annuncio di questo nuovo collegamento ci riempie di soddisfazione e dimostra come la nuova base Volotea non sia un punto di arrivo, ma una solida base di partenza per proseguire nello sviluppo dei collegamenti – commenta Marco Arato, Presidente di Aeroporto di Genova. Grazie a Volotea, Genova si collega a una nuova capitale europea, con grandi potenzialità sul fronte turismo. Siamo anche estremamente felici che la compagnia aerea abbia stretto un rapporto di partnership con una realtà d’eccellenza come Costa Crociere, confermando così il suo radicamento sul territorio ligure e le grandi potenzialità derivanti dalla collaborazione tra crociere e Aeroporto di Genova”.