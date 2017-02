Volontari genovesi portano generi ai terremotati di Fiastra

GENOVA. 7 FEB. Sabato 4 febbraio i volontari della neo nata associazione NMI, Nuovo Movimento Italiano, avevano dato vita nel quartiere di Borgoratti ad una raccolta alimentare per i terremotati delle Marche.

Proprio con tale raccolta avevano raggiunto quota 23 scatoloni ed avevano caricato un camion di generi alimentari e vestiti.

Poi all’alba, alle 5, presidente dell’associazione e segretario erano partiti alla voltra di Fiastra.

A raccontare il viaggio sono stati proprio loro il presidente Alessio Vescovo e il segretario Andrea Gazzini.

“Arrivati dopo 6 ore di viaggio a Fiastra, in provincia di Macerata, abbiamo potuto vedere con i nostri occhi il disastro e la tristezza che il terremoto ha lasciato nel paese.

Ad attendere il nostro arrivo c’era un volontario del paese il sig. Alessio Balducci che con sorriso ed occhi lucidi ci ha abbracciato e subito dopo dato una mano nello scarico del camion e mentre si scaricava si poteva capire la felicità nel volto dell’uomo.

Il sindaco Claudio Castelletti per contracambiare il nostro dono, ci ha offerto un piatto caldo nel rifugio dove i cittadini rimasti nel paese usano come mensa.

Dai cittadini abbiamo potuto capire come lo stato ancora una volta è lontano da i suoi concittadini che ha abbandonato e senza garantirne un futuro dignitoso”.

“Un ringraziamento speciale – scrive Alessio – va alla ditta TRAS.GE che gentilmente ci ha concesso il camion per il trasporto, alla signora Claudia della direzione Basko per la possibilità della raccolta degli alimenti; a tutti i nostri volontari per la raccolta fondi per il viaggio e in particolare Marina, Simona, Serena per la loro pazienza nella cernita e sistemazione dei pacchi.

Ancora una volta NMI si è dimostrata pronta e vicina alla popolazione, una prossima missione sarà mirata a tutti gli italiani che non riescono a vivere daremo loro una mano concreta”.