Volley, trionfo Normac nelle finale provinciale U18

GENOVA 31 MAR. Sofferta ma meritata la vittoria della NORMAC VOLARE nella finale provinciale Under 18. Opposta alle tradizionali avversarie del Serteco le ragazze guidate da Mauro Pastorino hanno vinto ul titolo provinciale dopo una lunga e combattuta partita terminata al tie break.

In un Paladiamante gremito di pubblico la NORMAC VOLARE scende in campo con Scurzoni, Longo, , Parodi, Pastorino, Zolezi e Bulla libero; primo set equilibrato all’inizio poi la NORMAC VOLARE allunga e si aggiudica il set. Nella seconda frazione il Serteco diventa molto aggressivo in battuta, mette pressione alle avversarie e si aggiudica il set. Il copione si ripete nella terza frazione ma nel quarto la NORMAC VOLARE si scuote e con una maggiore attenzione in difesa pareggia il conto. Si arriva quindi al tie break; la situazione sembra invertirsi con la NORMAC VOLARE grintosa e determinata e con le avversarie che appaiono impaurite. Il punteggio finale di 15 a 11 consegna partita e titolo alla NORMAC VOLARE. Prossimo appuntamento a metà aprile per le semifinali regionali.

Grande soddisfazione per questa formazione nata quest’anno dalla collaborazione della NORMAC AVB e del VOLARE VOLLEY e affidata alle cure di Mauro Pastorino , una della colonne del volley genovese degli anni ’70 e ’80 e poi ottimo tecnico, prima un po’ in giro per l’Italia, oggi di nuovo a Genova.

19 marzo

Le ragazze guidate per l’occasione da Paolo Campanini superano per 3 a 0 il San Marzano e mantenendo la prima posizione.

20 marzo

Seconda divisione

Continua il cammino delle ragazze; la scorsa domenica vincendo sul difficile campo del CUS per 3/0 ( 19-25/16-25/17-25) hanno consolidato il primo posto in classifica e anche la partita giocata domenica 19 questa volta davanti al pubblico di casa contro la squadra dell’ Oregina è stata vinta con l’identico punteggio 3/0 ( 25/13-25/9-25/16)

Fase finale 9º/12º posto U14/girone F

La NORMAC AVB “B” supera bene il S. Sabina per 3 a 0

25 marzo Normac Andrea Doria – CUS Genova nelle semifinali di andata 3/0. Bella vittoria delle nostre ragazze. Parziali: 25/13, 25/11 e 25/17.

26 marzo

SERIE D

Golfo di Diana vs Normac avb 3 a 1

Avversarie decisamente forti ma le nostre lottano e portano a casa almeno un set. La prestazione della squadra è comunque buona con valide indicazioni per le future partite.