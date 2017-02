Volley, torna alla vittoria il Cus in Prima Divisione

GENOVA 23 FEB. Dopo tre sconfitte consecutive torna alla vittoria in Prima Divisione il CUS Genova Volley di Francesca Senia che al Palacus batte dopo cinque combattutissimi set l’AGV Campomorone.

Parte male la formazione di casa che nel primo set non riesce a fare gioco e subisce la squadra avversaria. L’AGV si aggiudica facilmente il parziale e da l’impressione di non avere problemi nel condurre in porto l’incontro. Nell’intervallo la Senia catechizza i suoi invitandoli a giocare con semplicità ma con maggior determinazione. Alla ripresa i Cussini appaiono rinfrancati e prendono subito in mano le redini del gioco. Il set fila via a favore del CUS che chiude e va sull’uno pari. Terzo parziale ancora a favore della squadra di casa che difende bene e mette spesso in difficoltà gli avversari con una battuta efficace. L’AGV resta comunque in partita e cede il parziale solo nelle ultime battute. I Cussini a questo punto si rilassano pensando di chiudere l’incontro ma nel quarto set l’AGV torna a macinare gioco e riesce a vincere il parziale portando il Cus al tie-break. Nel quinto set parte bene il CUS che va sul 7-3 ma l’AGV con una efficace fase in battuta di Russo recupera fino al 7-7. Si gira campo con il CUS in vantaggio 8-7 e si gioca punto a punto fino alla fine con i Biancorossi che chiudono 16-14 dopo due ore e un quarto di partita. Nella squadra di casa in evidenza Degioanni, tra gli ospiti il capitano Russo. Complimenti a tutti i giocatori in campo.