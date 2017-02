Volley, Normac Avb sconfitta da Brembo

GENOVA 20 FEB. Scesa in campo con lo “starting six” formato da Francesca Montinaro (palleggio), Silvia Truffa (opposto), Francesca Mangiapane e Giulia Bilamour (martelli), Sara Scurzoni e Vittoria Farina (centrali), Silvia Bulla (libero), la NORMAC AVB ha affrontato sabato 18 febbraio in trasferta la formazione del Brembo Volley Team di Bergamo.

​

Questa partita, terzo scontro al vertice del girone B del Campionato di B2 femminile, ha segnato purtroppo uno stop nel cammino della NORMAC AVB; la squadra guidata da Mario Barigione non è riuscita a ripetere le belle prestazioni offerte nelle ultime settimane.

Qualche errore di troppo ha regalato la vittoria nel primo set alle bergamasche e nelle due frazioni successive la squadra genovese si è trovata sempre ad inseguire e, malgrado continue e buone rimonte, non è riuscita a ribaltare il risultato.

La classifica del girone si è ulteriormente mossa, ma la differenza tra la seconda e la sesta è di solo 2 punti; tutto è ancora aperto e considerato l’equilibrio tra le varie squadre qualsiasi risultato è ancora possibile.

Il campionato si ferma per due settimane e la NORMAC AVB riprenderà il suo cammino sabato 4 marzo incontrando un’altra squadra bergamasca: il Sanda Volley Brugherio, al Pala Maragliano di Genova Prato, alle ore 21.

Risultato finale: BREMBO VOLLEY TEAM BERGAMO – NORMAC AVB GENOVA 3 – 0

(25/16 – 25/23 – 25/21)