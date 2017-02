Volley, il punto sul mese di febbraio della Normac Avb

GENOVA 15 FEB. Buone prestazioni delle varie leve della Normac AVB che hanno tenuto alto il nome della società genovese.

Ecco di seguito i risultati del mese di febbraio ottenuti dalla squadra.

I risultati dall’1 all’12 febbraio 2017

SERIE C

Buona prova contro la Mulattieri con una vittoria che permette un importante salto in classifica e dà morale a tutti; nulla da fare però contro la capolista Spezia Autorev anche se la squadra ha giocato una buona e caparbia partita.

SERIE D

Nulla da fare contro la capoclassifica Virtus Sestri ma pronto riscatto contro l’Albaro Levante.

I DIVISIONE

Buona e convincente partita contro l’imbattuta capolista Vallestura; purtroppo il risultato non ci è stato favorevole.

II DIVISIONE

Bella vittoria contro la capoclassifica S. Sabina e qualificazione matematica per le fasi finali provinciali.

III DIVISIONE

Buone prestazioni complessive per NORMAC AVB “B” – “G” E Andrea Doria che permettono alle varie formazioni di stazionare ai piani alti della classifica dei gironi.

UNDER 18

La squadra “B” chiude con una vittoria sull’Amatori 82 e con il terzo posto nella classifica del girone. Intanto nella semifinale di andata la NORMAC VOLARE si impone nettamente sul VGP.

UNDER 16

La NORMAC AVB “G” con la vittoria sull’Auxilium conferma il secondo posto in classifica mentre la “C” sconfigge l’Iplom Vallescrivia.

UNDER 14

Per la squadra “C” vittoria con il Vallestura e sconfitta in trasferta contro l’Iplom Volley Scrivia. Comunque due belle prestazioni. La “B” vince bene con l’Albaro Volley.

UNDER 13

Vittoria in scioltezza con il Cogoleto.