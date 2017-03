Volley, i cussini vincono in casa contro lo Spezia Group

GENOVA 22 MAR. Torna alla vittoria in Serie C il CUS Genova Volley che, tra le mura amiche, ha ragione dei giovani dello Spezia Group. La squadra spezzina occupa l’ultima posizione in classifica e Grotto ne approfitta per impegnare tutti i ragazzi a disposizione. Parte con Barabino al palleggio opposto a Zavoianni, Bonete e Borboni di banda, Assante e De Leo al centro e Viale nell’inedito ruolo di libero vista l’indisponibilità di Ney.

Nel primo set dopo pochi scambi Assante si infortuna alla caviglia e deve lasciare. Lo sostituisce il giovane Piombo al suo primo vero impegno in campionato. Primo set senza sussulti, la differenza tra le due squadre si fa sentire ed il CUS chiude lasciando gli avversari a 12. Nel secondo set parte Alcamisi al posto di Zavoianni. Biancorossi sempre a condurre fino al 16-6 senza difficoltà. Posto anche per Mancusi che rileva Bonete. Il CUS conduce sempre ma Spezia accorcia. Negli ultimi scambi ancora un set ball per i biancorossi poi rimonta incredibile di Spezia che, inaspettatamente, sorpassa e chiude ai vantaggi 26-24. Grande euforia tra gli ospiti quasi increduli per il risultato. Si riprende con i Cussini intenzionati a non “regalare” più nulla. Ancora Barabino a giostrare e CUS che allunga nel finale con il rientro di Bonete, chiudendo 25-18. Quarto set con Ricceri che entra al palleggio e Biancorossi che partono subito forte: 12-6, 18-8 e 21-10 i parziali di set. Nel finale rientrano Barabino e Zavoianni ed il Cus chiude 25 a 16.

Partita senza storia che consente ai Biancorossi di restare al terzo posto della classifica con 33 punti.