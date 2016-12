Volley, Cus Genova sbanca Finale

GENOVA 21 DIC. Il 2016 del Cus Genova Volley si chiude con un’altra vittoria. Dopo la conquista della Coppa Liguria ed i tre punti conquistati a La Spezia la settimana scorsa, i Biancorossi sbancano anche Finale portandosi a casa una vittoria importante sia per la classifica che per il morale della squadra. Tre punti d’oro su un campo difficile contro un avversario mai domo.

Partenza complicata per Ricceri e compagni che nel primo parziale sbagliano molto in fase conclusiva consentendo in pratica agli avversari di aggiudicarsi il set quasi senza fatica. Finisce 25 a 22 per la squadra di Torello. Grotto nell’intervallo riordina le idee dei suoi e la squadra riprende il match con spirito diverso. Calano gli errori, si gioca una pallavolo più lineare ed il set fila via senza problemi a favore dei biancorossi: 25-21 il risultato finale. Sale il ritmo dei Cussini nei set successivi mentre i giocatori di Trotta cominciano a sbagliare molto: 25-20 per il CUS nel terzo parziale, con Ricceri molto efficace in battuta e Viale che, impegnato nel finale di set, seppur in non perfette condizioni fisiche, è autore di un ingresso quanto mai decisivo. Quarto set ancora con i biancorossi sugli scudi. Ricceri, dopo un inizio di partita un po’ nervoso, è ormai padrone dei giochi e manda i suoi attaccanti a punto con continuità. Lavora bene anche la difesa con parecchi palloni recuperati e rigiocati in maniera vincente. Nel finale di set i finalesi provano a rifarsi sotto. Barberis entra su De Leo al centro rafforzando il muro in maniera decisiva ed i biancorossi chiudono set e partita 25-22.

CUS che chiude l’anno al secondo posto con 15 punti a pari merito con Lavagna. l’Emmebi Spezia conduce la classifica con 16 punti ma con una partita in più. Alla ripresa del campionato i Cussini torneranno finalmente a giocare tra le mura amiche, dopo tre trasferte consecutive, ospitando il Tre Stelle Villaggio.