Volley, Cus Genova sbanca Finale in serie C

Bella vittoria del CUS Genova Volley di Gerry Grotto che, nell’anticipo dell’ottava giornata di campionato, sbanca Finale e porta a casa tre punti pesanti per la classifica di Serie C.

Sul difficile campo del Ponente i Biancorossi disputano una gara tutto cuore e tenacia riuscendo a ribaltare una situazione di partenza che si era fatta complicata dopo che nel primo set la squadra di casa si era imposta per 25-20.

Grotto schiera in partenza Ricceri, Bonete, Fiore, DeLeo, Furgani e Viale. Dopo una partenza equilibrata Finale stacca un break che dal 9-9 porta Torello e compagni sul 14-10, ribadito poi 18-12. CUS impreciso che non riesce più a riequilibrare il punteggio nonostante una reazione nel finale. Si riparte con Alloisio che entra in posto 2 e si vede da subito che è la sua serata. L’opposto gioca la sua miglior partita e trascina i compagni. Set equilibrato giocato punto a punto. Borboni rileva Viale in banda a metà parziale. Il punteggio rimane in equilibrio fino al break finale dei biancorossi che chiudono 25-23.





Terzo set condotto perentoriamente sempre dai Ccussini che staccano subito la squadra di casa ed allungano. Alloisio continua a fare male ben supportato da Furgani e Borboni. Al centro Assante entra su DeLeo e Fiore prende le misure ai centrali avversari con alcuni muri importanti. Ottime alcune difese di Loconte mentre Ricceri sa che può contare su tutti i suoi attaccanti e li “usa” nel modo migliore. CUS che chiude il set 25-19.

Quarto set entusiasmante. Finale non molla anzi aumenta la sua voglia di reazione. Dalla panchina Trotta cerca le soluzioni migliori per mettere in difficoltà un CUS che sembra ormai aver trovato la linea migliore. Le due squadre si affrontano con una serie di attacchi e difese che divertono il rumoroso e caldissimo pubblico presente che continua incessantemente ad incitare la squadra di casa. CUS avanti 20-18 poi Finale rimonta 23 pari e passa 24-23 con un set ball a disposizione per portare la partita al quinto. Ma un mani fuori di Alloisio riporta i Cussini in parità e gli ultimi due punti consegnano ai Biancorossi la vittoria di set e la partita.

Con questi tre punti CUS che sale a 18 punti scavalcando proprio Finale e portandosi momentaneamente al terzo posto in classifica.