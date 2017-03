Volley, Cus Genova alla seconda sconfitta consecutiva

GENOVA 17 MAR. Seconda sconfitta consecutiva in Serie C per il CUS Genova Volley. Al Palacus passa l’ADMO Lavagna di Simone Cremisio che con questa vittoria mette una serie ipoteca sul campionato staccando i genovesi di ben undici punti in classifica anche se pur con una partita in più.

Ancora sotto tono la prestazione dei Cussini di Gerry Grotto che hanno combattuto alla pari con i lavagnesi solo nel primo parziale nel quale hanno avuto anche un set point. L’ADMO ha annullato però il vantaggio cussino vincendo poi il set ai vantaggi 28-26. Grotto in partenza schiera Barabino in regia con Zavoianni opposto, Viale e Cei sulle bande, DeLeo e Assante centrali e Ney libero. Nel corso del set cambio diagonale con l’entrata di Ricceri e Bonete. Secondo parziale con la squadra di Cremisio a condurre i giochi e il CUS ad inseguire. L’ADMO chiude 25-21. Terzo set ancora con i Biancorossi a subire. Parte Bonete al posto di Viale e Borboni rileva il brasiliano a metà set. Spazio anche per Barberis che entra su Assante ma i biancoverdi continuano a condurre il gioco.

Il CUS è combattivo ma mostra poca convinzione soprattutto nei momenti topici. L’ADMO chiude il set 25-20 e sale a 41 punti in classifica, primo in solitario. Al secondo posto sale la Colombo che vince contro il Santa Sabina e va a 33 punti. Il CUS resta a 30 al terzo posto.