GENOVA. 4 MAR. I carabinieri del Nucleo Operativo Genova Centro, oggi hanno arrestato in flagranza di reato un algerino di 64 anni, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia, e un algerino di 33 anni, pure lui nel nostro Paese senza fissa dimora e con precedenti di polizia, poiché in via Vernazza, dopo aver avvicinato un’ auto ferma in sosta e fatto scendere la conducente, con la scusa di una gomma sgonfia, si impossessavano della borsa della vittima custodita all’interno del veicolo.

La refurtiva del vol a la portiere è stata recuperata e restituita alla donna e gli immigrati sono stati arrestati.