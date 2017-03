Vittorio gatto abbandonato a Varazze in cerca di adozione

SAVONA. 18 MAR. Questo è Vittorio, gatto maschio adulto sterilizzato; è stato crudelmente abbandonato, malato e ferito, in un parcheggio di Varazze, dove è stato soccorso dai volontari della Protezione Animali savonese, che gli hanno dato un nome, le cure necessarie e tanto amore.

Ora sta rapidamente guarendo ed è in cerca di una famiglia che voglia adottarlo.

La foto però non gli fa onore, non è cinico e diffidente ma molto socievole ed affettuosissimo e, di “persona”, è molto più bello. Gli interessati lo possono vedere all’Enpa in via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.