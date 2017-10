Violenza sessuale nel Centro storico, fermato richiedente asilo africano

GENOVA. 4 OTT. Un giovane migrante africano, ospite di un centro di accoglienza genovese, oggi è stato denunciato dalla polizia per rapina e violenza sessuale dopo essere stato riconosciuto per strada dalla vittima.

Il riconoscimento è avvenuto per caso, dopo che la donna aveva subìto le violenze una ventina di giorni fa ed aveva subito denunciato i fatti ai carabinieri di San Teodoro.

Il richiedente asilo è stato accusato da una giovane cinese che lavora in un centro massaggi di via Gramsci. La donna ha riferito che lo straniero, spacciandosi per cliente, l’aveva aggredita, sessualmente molestata e cercato di stuiprarla.





Solo la pronta reazione della donna, che si era difesa anche afferrando un coltello, aveva fatto desistere il profugo che era fuggito nel dedalo dei vicoli.

Ieri la vittima ha visto l’africano camminare indisturbato nel centro storico genovese, come se nulla fosse accaduto, e quindi lo ha segnalato agli agenti di una volante della polizia che lo hanno fermato e denunciato. Ora spetta al pm decidere su un’eventuale richiesta di arresto cautelare in carcere.