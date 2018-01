Violenza sessuale e maltrattamenti su figlie: arrestato il papà, indagata la mamma

Secondo le accuse della procura savonese, avrebbe anche sessualmente abusato delle figlie adolescenti. Un papà di 46 anni, residente in provincia di Savona, ieri è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Indagata anche la madre delle bambine di 15 e 16 anni, che però non è stata arrestata.

L’inchiesta è stata condotta dalla Squadra Mobile. Per gli inquirenti, da circa un anno avrebbe palpeggiato le figlie nelle parti intime. La storia è emersa nel novembre scorso quando le due ragazzine si erano confidate con un’insegnante, che aveva allertato la polizia.

Sono quindi scattate le indagini che, con audizioni protette e altri accertamenti, hanno creato il quadro accusatorio da cui emergerebbero anche i maltrattamenti, contestati pure alla mamma.





L’ipotesi degli inquirenti è che i genitori eccedessero nelle coercizioni quando riprendevano e sgridavano le figlie. Inoltre, una volta saputo dell’indagine nei confronti del marito, la moglie avrebbe tentato di convincere le figlie a ritrattare la denuncia, minacciandole.

Il 46enne è stato rinchiuso nel carcere di Genova Pontedecimo. Le figlie sono state affidate a una comunità per minori.