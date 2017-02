GENOVA. 23 FEB. Seconda giornata di presidio con volantinaggio davanti al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena per sensibilizzare l’opinione pubblica ed in particolare l’utenza dell’ospedale per la situazione in cui versano tre lavoratrici della Elior Servizi e della Pulitori e Affini, aziende che operano nell’ospedale nei laboratori, sale operatorie e reparti effettuando sanificazioni e disinfezioni e che hanno vinto l’appalto ospedaliero.

Le tre lavoratrici nei mesi scorsi, sono state licenziate con motivazioni che i sindacati del Cub, Confederazione Unitaria di Base, ritengono persecutorie ed illegittime.

Si tratta di Natalina Bruno, Svitlana Betekhtina e Calogera Piazza per le quali è iniziato un percorso legale di opposizione ai licenziamenti che sicuramente sarà lungo e difficoltoso.

I sindacati denunciano, inoltre per i lavoratori, un trattamento da ‘fame’ con una paga oraria di 5,70 € all’ora con continui aumenti dei carichi di lavoro e diminuzione delle ore lavorative. Ma anche pratiche che utilizzano un sistema ‘terroristico’ per spaventare i dipendenti con tentativi di continue sanzioni disciplinari, il più delle volte senza senso.

Secondo il Cub l’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di cercare con vari mezzi di licenziare o far dimettere i lavoratori che hanno un contratto più vecchio, per poi prenderne altri, secondo il nuovo contratto che prevede il Jobs Act, più conveniente per l’azienda.

Nei pressi dell’ospedale il Cub ha dato vita al presidio con una ‘Cassa di Solidarietà’ per le tre lavoratrici che è aperta a tutti i lavoratori di Villa Scassi, al di là delle mansioni e dei ruoli svolti in quanto la lotta per difendere i lavoratori riguarda tutti.