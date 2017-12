Vigilia di Natale a Bordighera: sparatoria a colpi di lupara, un fermato

Vigilia di Natale con sparatoria a colpi di lupara. E’ accaduto nel pomeriggio in via Defisiu a Bordighera, una traversa di via Pasteur, vicino alla località Due Strade.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, che hanno fermato il presunto responsabile, sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco con un fucile a canne mozze contro la finestra di un’abitazione.

Al momento, non è ancora ben chiaro se per spaventare altre due persone o per colpirle. In ogni caso, si parla di un possibile regolamento di conti anche se gli investigatori devono ancora fare chiarezza sull’inquietante episodio.





Non si registrano feriti, ma qualcuno ha riferito di un cagnolino morto.

Il fermato per porto illegale di arma da fuoco ora rischia l’imputazione di tentato omicidio.

Indagini in corso.