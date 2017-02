Vigili del fuoco Usb , la Liguria verso lo sciopero

GENOVA. 28 FEB. USB dei vigili del fuoco della Liguria ha proclamato lo stato di agitazione del personale del CNVVF e chiede l’attuazione della procedura di raffreddamento ai sensi della normativa in vigore.

“Le motivazioni sono ormai chiare da tempo – spiegano dal sindacato – con il CCNL che è ormai un’esigenza, oltre ad essere un diritto, negato da troppo tempo a una categoria, la nostra, che ha vissuto una fase di riordino (accordo recepito in data 9 aprile 2014 ai sensi dell’art. 35 comma 2, del DPR 7 maggio 2008 e relative circolari) che in questi giorni ci ha visti impegnati nel tentativo di contribuire all’applicazione dell’art. 1, comma 365, lettera a) b) c) della legge di bilancio 2017”.

C’è un’ “intenzione blanda del governo – precisa il sindacato – di aumentare il nostro stipendio, assumere personale, riformare le nostre carriere. L’USB è testimone di una enorme difficoltà che abbiamo, a livello generale, per cercare di superare e/o migliorare un impianto normativo pubblicistico a cui i sindacati concertativi e l’amministrazione da anni ci ha obbligato a sottostare”.

“Ad oggi – denuncia l’ Unione Sindacale di Base – l’amministrazione si vanta della riduzione dei centri spesa (da 118 a 18) e della modifica del luogo di lavoro giuridico (Dlg 139) la quale ha determinato un piano di “esodo” e un conseguente “sovraccarico di lavoro” che ha reso la categoria di fatto “pendolare del soccorso”; la mancata riforma dell’articolo 134 del Dlg 217 dove è palese la volontà dell’amministrazione di usare/abusare dei lavoratori del CNVVF per poi “gettarli” nel baratro del conseguente cambio del regime pensionistico che va dagli attuali 57 anni ai 66 anni prospettati dall’attuale impianto; palese è l’attacco all’orario di lavoro generalizzato attraverso l’uso distorto dello strumento disciplinare; la vetustà del parco automezzi e il pietoso stato in cui versano molte sedi di servizio gravano sempre più sullo stato di disagio della categoria (necessita un piano di messa in sicurezza di tutte le sedi VF dal rischio sismico). Oltre a ciò è chiaro l’intento di stravolgere l’impianto generale di soccorso ponendo un forte freno alla necessaria politica di assunzione e di ricambio generazionale del CNVVF ormai ridotto all’osso (CHIEDIAMO LA MESSA IN ATTO DELLA RISOLUZIONE FIANO); all’esigenza di dover riqualificare tutti i lavoratori che in questi ultimi anni senza CCNL hanno subito un sovraccarico di lavoro dettato dalla “valanga” di circolari emesse che hanno determinato le regole di movimento ma non d’ingaggio.

La politica interna sulla sicurezza sui luoghi di lavoro non esiste, malgrado le continue promesse, l’ufficio centrale del DL 81 è ancora un miraggio. Manchiamo di un Osservatorio Medico sulla salute dei Lavoratori VF (vedi problema esposizione diretta con sostanza contenenti Amianto e altri agenti nocivi) capace di formulare quelle pratiche necessarie per il riconoscimento di patologie ed il relativo monitoraggio della salute del corpo nazionale. Atto, anche al riconoscimento della Categoria Atipica Particolarmente ed Altamente Usurante (studio/riconoscimento delle patologia professionali e Stress Correlato) e i relativi Tempi di Vestizione.

Ancor oggi la nostra amministrazione “brancola” nel buio nel settore “vinto” alla lotteria dei “poveri” riguardante gli incendi boschivi, tanti proclami, tanto populismo niente fatti concreti su risorse e assunzioni.

La scellerata politica del risparmio che oggi tenta di ledere il diritto alla mensa licenziando, di fatto, più di 50 lavoratrici nel territorio Ligure a causa della volontà di sopprimere la ristorazione nelle ore notturne di servizio.

Una sezione a parte la dedichiamo al problema Opera Nazionale Assistenza ormai diventata terra di “sciacallaggio”. Vera “parentopoli” gestionale priva di chiarezza alcuna è di fatto snaturata della sua funzione “morale” (a fronte del fatto che il CNVVF non ha l’INAIL) verso un indirizzo gestionale privato. Abbiamo scritto ed abbiamo riscontrato situazioni sconvolgenti che ricadono sulle tasche di tutti i lavoratori e che a nostro avviso sono da indagine della procura della repubblica. Attendiamo ancora risposta da parte del Governo”.

Quello che richiede il sindacato USB è una ‘la sovranità’ del contratto ed una vera e propria riforma del soccorso. Oltre a ricostruire economie, diritti, assunzioni e dare ai lavoratori del Cnvvf un vero e proprio ruolo.