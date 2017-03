GENOVA. 27 MAR. Divieto di dare da mangiare ai migranti per strada a Ventimiglia. Dopo avere attaccato Matteo Salvini perché aveva indossato in pubblico la maglietta della P.S., i poliziotti del sindacato Siap (area centrosinistra) ora si schierano dalla parte dei buonisti e contro il sindaco del Pd Enrico Ioculano, che sabato ha incassato anche il sostegno dell’onorevole Franco Vazio (Pd): “Il cibo deve essere somministrato ai migranti solo nelle strutture preposte per questioni di sicurezza e di igiene”.

Il deputato ed avvocato albenganese, che conosce la difficile situazione, ha sentito il dovere di scrivere una lettera aperta al primo cittadino congratulandosi per la correttezza del provvedimento di buonsenso. Tanti saccenti da tastiera e lo scrittore Roberto Saviano, che invece non hanno mai messo piede a Ventimiglia durante gli ultimi due anni di caos immigrati, hanno duramente criticato l’ordinanza sindacale.

“In questi giorni dei poliziotti colleghi a XXMiglia – attacca Roberto Traverso, segretario provinciale del sindacato di polizia Siap di Genova – hanno dovuto ottemperare ad un ordinanza emanata dal Sindaco Enrico Ioculano che prevede il divieto di dare da mangiare ai migranti che si trovano nella città frontaliera.

A prescindere dalle postume giustificazioni politiche, si tratta di una situazione a dir poco imbarazzante ed inaccettabile per la nostra categoria che, ancora una volta, viene gratuitamente esposta a causa della scelta di un sindaco che invece di cercare di stemperare gli animi sta alimentando una situazione d’intolleranza dovuta all’incapacità dell’Europa di gestire il delicatissimo fenomeno dei flussi migratori in pieno allarme terroristico.

I poliziotti che, ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, hanno denunciato a piede libero coloro che danno da mangiare ai migranti hanno dovuto applicare la legge, ma l’aspetto preoccupante di questa paradossale vicenda sta nella pericolosità delle ricadute delle scelte del sindaco sull’immagine della Polizia di Stato.

Nemmeno agli zoo vengono sanzionate le persone che danno da mangiare agli animali ed è inaccettabile che lavoratrici e lavoratori, che adempiono alle funzioni di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, possano essere distolti da servizi molto delicati per attività mediatiche di di questo tipo.

Questa situazione, a dir poco spiacevole, deve fare riflettere e con urgenza sulla necessità di valutare con molta attenzione , scelte politiche mirate a rafforzare i poteri dei sindaci sull’argomento sicurezza come sta accadendo con il recente decreto Minniti al vaglio del Parlamento. Poteri che se gestiti da chi li può utilizzare demagogicamente, potrebbero causare danni sociali irrimediabili non solo presso la frontiera di Ventimiglia, ma anche su tutto il territorio nazionale”.

http://www.ligurianotizie.it/ventimiglia-vazio-pd-giusto-non-dare-da-mangiare-per-strada-ai-migranti/2017/03/26/240808/