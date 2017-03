GENOVA. 20 MAR. Il rafforzamento dell’Osservatorio Indipendente per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione dell’Osservatorio per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini anche in collaborazione con l’Università di Genova; la pubblicazione e diffusione di report sulla criminalità in Liguria; la messa a disposizione del know how regionale per l’utilizzo dei beni confiscati alla mafia; la convocazione del Tavolo della Legalità che, istituito nel 2012, si è riunito per la prima volta nel febbraio dello scorso anno.

Sono solo alcune delle azioni che Regione Liguria ha già messo e metterà in campo nel 2017 per proseguire il proprio impegno nel contrasto alla corruzione, all’illegalità e alla criminalità, in particolare quella organizzata e mafiosa. A fare il punto della situazione e illustrare i progetti futuri è la vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sicurezza Sonia Viale, che domani, nella Giornata regionale dell’impegno contro le mafie (istituita con la legge regionale 7/2012), sarà presente con il Gonfalone alla manifestazione organizzata da Libera e Avviso Pubblico in occasione della XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

“Nella lotta alle mafie – afferma la vicepresidente Viale – tutte le forze politiche e le istituzioni devono essere unite. L’impegno per contrastare le mafie e il crimine organizzato deve essere costante, anche per impedire il verificarsi di quei fenomeni, come la concorrenza sleale o la corruzione, che rischiano di intaccare la nostra società e la nostra economia. La lotta contro le mafie è un gesto di civiltà a difesa della legalità, sotto ogni aspetto”. “Fin dal nostro insediamento – aggiunge l’assessore alla Sicurezza – questa Giunta ha fatto della trasparenza un pilastro della propria azione amministrativa: in questa direzione si inserisce anche l’approvazione del Piano Anticorruzione regionale 2017/2019 con specifiche misure di contrasto alla mala gestione e alla corruzione o l’approvazione di principi e criteri di trasparenza, legalità e di codice etico nell’ambito delle linee guida per la redazione degli atti di autonomia aziendale e per l’organizzazione delle aziende, istituti e enti del sistema sanitario regionale”.

A supporto e tutela della sicurezza dei cittadini, in prosecuzione con le azioni già messe in campo fino ad oggi, quest’anno Regione Liguria istituirà la Giornata regionale dedicata alla Polizia locale, impegnandosi a proseguire la formazione del personale anche grazie al supporto della Scuola Interregionale di Polizia locale e dell’Università di Genova.