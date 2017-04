Viaggi di Pasqua: 3 travel app per organizzare la tua vacanza

GENOVA. 8 APR. Negli ultimi anni le travel app hanno cambiato notevolmente il nostro modo di viaggiare. Grazie alle innumerevoli applicazioni progettate per migliorare la nostra esperienza di viaggio, possiamo infatti prenotare ristoranti, scegliere il percorso più veloce, acquistare un biglietto aereo e tanto altro. Con le vacanze di Pasqua ormai alle porte ne abbiamo selezionate tre particolarmente innovative e utili per coloro che per l’occasione desiderano trascorrere qualche giorno on the road.

Wiman

Quando si è in viaggio può capitare di aver bisogno in tempi rapidi di una connessione internet affidabile. Wiman è l’app perfetta per chi è alla ricerca di una rete WiFi gratuita e sicura. Grazie alla sua numerosa community di utenti sparsi in tutto il mondo, questa applicazione mette a disposizione oltre 70 milioni di hotspot. Premiata da Google come una delle 18 app più belle del 2015, Wiman consente di cercare la rete più vicina al luogo in cui ci si trova e di essere online in pochi secondi. L’app è attualmente disponibile soltanto in versione Android su Google Play.

GoEuro

Con GoEuro non è mai stato così semplice prenotare il proprio viaggio. Quest’app permette di trovare, confrontare e acquistare biglietti di treni, autobus e aerei in tutta Europa. Basta inserire le città di partenza e d’arrivo e la data in cui si desidera viaggiare per accedere a una serie di risultati filtrati per orario, prezzo, tempi di percorrenza e compagnia. In questo modo non bisognerà perdere tempo a consultare diversi siti di booking o applicazioni. GoEuro consente inoltre di creare un account personale (si può utilizzare quello di Facebook o Google) e associare una carta di credito per prenotare in pochissimi click. L’app è disponibile gratuitamente sia in Google Play Store che in App store.

Citymapper

Quando si visita una città per la prima volta è bene avere sotto mano uno strumento pratico per calcolare i percorsi e i mezzi di trasporto migliori. Citymapper è l’app ideale per coloro che vogliono avere la possibilità di monitorare tutte le opzioni di viaggio disponibili: a piedi, in metropolitana, autobus, treno, Uber, taxi o in bici. Gli orari degli autobus, della metropolitana e dei treni sono aggiornati in tempo reale attraverso i dati forniti direttamente dagli enti di trasporto, mentre le mappe della metro e dei treni suburbani sono consultabili anche offline. Citymapper è scaricabile in versione iOS e Android negli App store di Google e Apple.