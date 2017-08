GENOVA. 16 AGO. Minacce, violenza e questua molesta in pieno centro città a Genova. Per il pm dei sorrisi, che non se l’era sentita di chiedere il rinvio a giudizio per gli stranieri fermati nei mesi scorsi dalle forze dell’ordine all’Expo con l’accusa di tentata estorsione, forse sarà un po’ più difficile chiedere un’altra volta l’archiviazione anche perché stavolta la vittima-testimone è un pubblico ufficiale che ha deciso di andare fino in fondo.

Ieri mattina in via XX Settembre, infatti, un africano ha minacciato con un pugno un tranquillo passante poiché poco prima gli aveva negato l’elemosina.

Solo che stavolta gli è andata male perché la vittima era un agente della Polizia Penitenziaria in borghese, che si è immediatamente qualificato mostrando il tesserino personale.





A questo punto, preso alla sprovvista, il giovane migrante gli ha messo le mani addosso e lo ha spinto allo scopo di procurarsi la fuga, scappando di corsa verso i vicoli del centro storico.

Il questuante violento, però, è stato rintracciato e fermato in piazza De Ferrari dai militari di un equipaggio del Nucleo Radiomobile.

Identificato in un nigeriano di 23 anni, gravato di pregiudizi di polizia, richiedente asilo politico, è stato arrestato per “resistenza a pubblico ufficiale e tentata estorsione”.

Altro che sorrisi: 5 euro o ti danneggio l’auto. GdF arresta senegalese al Porto Antico