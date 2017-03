GENOVA. 16 MAR. Psicosi terrorismo. Allarme bomba nei pressi del Ponte Monumentale rientrato. Strada chiusa per oltre un’ora. Ora via Venti Settembre è stata riaperta al traffico. Gli artificieri intervenuti per l’involucro sospetto da cui fuoriuscivano dei cavi elettrici, hanno accertato che all’interno si trovava solo una vecchia stampante.

Tuttavia, gli investigatori hanno avviato un’indagine per capire perché i cavi elettrici erano stati lasciati fuori in bella evidenza. La preoccupazione è che possa essersi trattato di un gesto volontario per creare panico.

La scatola era stata abbandonata e un passante, poco dopo le 19.30, aveva avvertito il 112.