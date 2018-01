Via Prè terra di nessuno: nordafricano accoltellato, regolamento di conti

Via Prè terra di nessuno e in mano a loro. Insicurezza continua. Un 40enne origini nordafricane stasera è stato accoltellato a un fianco in via Prè, all’altezza di vico Largo, probabilmente da un altro straniero.

Il ferito si è trascinato fino a via Gramsci, dove ha chiesto aiuto a una pattuglia della polizia municipale.

Il ferito, che ha perso molto sangue, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Secondo quanto riferito, risulta in gravi condizioni.





Sul posto sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della polizia. Fra le ipotesi c’è quella di un regolamento di conti fra spacciatori di droga.