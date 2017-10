Via Prè, arresti continuano: preso spacciatore di droga algerino

Ieri in via di Prè, in cambio di una ventina di euro, uno straniero, cedeva ad un italiano una dose di eroina.

I due sono stati quindi fermati dalla pattuglia della Stazione Carabinieri di Maddalena, che opera nel centro storico genovese insieme ai colleghi del C.I.O. del Reggimento Lombardia.

Lo spacciatore, un 55enne algerino, senza fissa dimora e gravato da pregiudizi di polizia, perquisito, è stato trovato in possesso di 95 euro, provento dell’illecità attività.





Pertanto, l’immigrato è stato arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti”.

Droga e denaro sono stati sequestrati.

L’acquirente, un 32 enne di Santa Margherita Ligure, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.